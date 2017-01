Satahoiva Oy haluaa rakentaa Lappeenrantaan asumispalvelukeskuksen mielenterveyskuntoutujille. Keskus tulisi Skinnarilaan S- ja K-markettien taakse. Osoite on Orioninkatu 4. Tontin pinta-ala on 7 267 neliömetriä, ja sillä on rakennusoikeutta 3 633 kerrosneliömetriä. Tontin myyntihinta on 236 145...